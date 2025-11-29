Verdone sorprende tutti | l’attore confessa chi preferisce tra Sinner e Alcaraz

Carlo Verdone non si tira indietro quando c’è da parlare di sport e ha svelato senza filtri quale dei due fenomeni del tennis mondiale lo conquista di più. Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, infatti, l’attore e regista ammette di provare una simpatia particolare per lo spagnolo, pur tifando l’azzurro quando i due si sfidano. Alcaraz, spiega Verdone alla Gazzetta dello Sport, ha una spontaneità che lo rende perfetto persino per un ruolo cinematografico: “ha una faccia da pischello, divertente, potrebbe essere il l’amico dinamico del gruppo. Ha sempre il sorriso, fa molta empatia, mentre a Sinner il sorriso lo vedi poche volte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

