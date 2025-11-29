Verdone | Roma al primo posto? Il Napoli è una squadra solida nonostante gli infortuni

Carlo Verdone: “Roma al primo posto? Non mi faccio tante illusioni, il Napoli è una squadra solida nonostante gli infortuni”. Carlo Verdone, attore, regista e tifoso romanista, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole alla vigilia di Roma – Napoli: “Allenatore per un giorno allenatore della Roma? Quello è il compito più delicato di tutti, puoi essere fatto fuori in un attimo, se ne sbagli tre di fila la valigia è pronta, te ne devi anna’ perché hai tutti contro e i tifosi a volte sono una brutta bestia. Quando ho iniziato a andare allo stadio io era diverso, più scenografico, non ricordo particolari scazzottate: è cambiato tutto dopo l’omicidio del povero Paparelli, da là c’è stata una svolta verso il peggio e il calcio non è più stato lo stesso”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

