Ventilazione negli edifici pubblici | una questione di salute pubblica e decoro urbano

In Italia si discute spesso di decoro urbano, di sicurezza e di efficienza energetica. Eppure, quando si parla di ecosistema urbano, raramente si affronta un aspetto decisivo per la salute collettiva: la qualità dell’aria all’interno degli edifici pubblici. Scuole, ospedali, uffici comunali, biblioteche e palestre comunali ospitano quotidianamente migliaia di cittadini, ma gran parte di queste strutture è stata progettata in epoche in cui la ventilazione era un dettaglio secondario. Oggi non può più esserlo. Dopo la pandemia, la consapevolezza sui temi legati alla circolazione dell’aria è aumentata, ma non abbastanza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ventilazione negli edifici pubblici: una questione di salute pubblica e decoro urbano

