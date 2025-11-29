Venezuela Trump | Spazio aereo sia considerato interamente chiuso

Lapresse.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come interamente chiuso “. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump in un messaggio “a tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga ei trafficanti di esseri umani”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

venezuela trump spazio aereo sia considerato interamente chiuso

© Lapresse.it - Venezuela, Trump: “Spazio aereo sia considerato interamente chiuso”

Altre letture consigliate

venezuela trump spazio aereoTrump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela - "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che ... Segnala ansa.it

venezuela trump spazio aereoVoli sospesi sul Venezuela: la nuova stretta di Trump su Maduro - Allerta FAA e tensioni tra Trump e Maduro: sospesi i voli per il Venezuela. Scrive missionline.it

VENEZUELA. Sette compagnie internazionali sospendono i voli su Caracas - Sette compagnie aeree internazionali hanno sospeso i loro collegamenti con il Venezuela nel fine settimana, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha emesso un avviso di sicure ... Secondo agcnews.eu

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Trump Spazio Aereo