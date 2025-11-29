Venezuela Trump | Spazio aereo sia considerato interamente chiuso
“Si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come interamente chiuso “. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump in un messaggio “a tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga ei trafficanti di esseri umani”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
