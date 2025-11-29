Venezuela Trump dichiara chiuso spazio aereo e minaccia azioni contro il narcotraffico Maduro | È una campagna per danneggiare il paese

Trump ha dichiarato chiuso lo spazio aereo e ha minacciato azioni contro il narcotraffico. Maduro: "È una campagna per danneggiare il paese", il leader chavista valuta un piano B con possibile esilio in Turchia Donald Trump ha annunciato su Truth la chiusura dello spazio aereo sul Venezuela,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Trump dichiara chiuso spazio aereo e minaccia azioni contro il narcotraffico, Maduro: "È una campagna per danneggiare il paese"

