Venezuela | Trump dichiara chiuso lo spazio aereo
Roma, 29 novembre 2025 – Sale ulteriormente il livello della tensione tra Washington e Caracas. Lo spazio aereo sul Venezuela "sia considerato interamente chiuso": è l'avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza". Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l'ipotesi di un incontro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Venezuela, Villavicencio: “Los Soles non esistono, li ha inventati Trump. Ma Maduro deve andarsene” Vai su X
Agenzia Vista. . Ecco la “Maduro dance”, il Presidente venezuelano come Trump balla sul remix di un suo comizio - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela: Trump dichiara chiuso lo spazio aereo - Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro ... Scrive msn.com
Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela - "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che ... Riporta ansa.it
Venezuela, Trump: «Chiuso lo spazio aereo». L'ordine di Hegseth in raid contro i narcos: «Uccideteli tutti» - Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth: «A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti ... Si legge su ilmessaggero.it