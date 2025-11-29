Venezuela Trump dichiara chiuso lo spazio aereo e si aggiudica basi nella Repubblica Domenicana

Sembra un incontro di boxe, con il pugile statunitense che mette all'angolo quello venezuelano. Mentre il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, dichiara sul suo social Truth lo spazio aereo sul Paese "da considerarsi interamente chiuso" inviando un messaggio a tutte "le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di

