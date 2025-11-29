Venezuela Trump | Chiuso lo spazio aereo L' ordine di Hegseth in raid contro i narcos | Uccideteli tutti

«Chiuso lo spazio aereo sul Venezuela». Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth: «A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Venezuela, Trump: «Chiuso lo spazio aereo». L'ordine di Hegseth in raid contro i narcos: «Uccideteli tutti»

