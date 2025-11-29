Venezuela telefonata tra Trump e Maduro I media Usa | forze Usa colpirono i sopravvissuti al primo raid contro una nave di narcos L' ordine era | uccidere tutti

Roma, 29 novembre 2025 - Trump e Maduro hanno parlato al telefono la scorsa settimana, lo rivela il New York Times. Il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo hanno discusso la possibilità di un incontro, ma senza raggiungere un accordo. Una telefonata avvenuta pochi giorni prima che l'organizzazione di narcos Cartello dei Soli (Cártel de los Soles), che Trump ritiene guidata dallo stesso Maduro, fosse inserita da Washington nella lista nera dei gruppi terroristici stranieri. Aumenta la pressione su Maduro . Maduro, anche se invitato alla Casa Bianca, potrebbe esitare, temendo l'arresto dal momento che gli Stati Uniti lo ritengono coinvolto nel narcotraffico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela, telefonata tra Trump e Maduro. I media Usa: forze Usa colpirono i sopravvissuti al primo raid contro una nave di narcos. “L'ordine era: uccidere tutti”

Approfondisci con queste news

Con l’attività di due F-18 e un bombardiere B-52 è aumentato il timore di un attacco americano in Venezuela. Ma secondo il sito Axios sarebbe in pianificazione una telefonata diretta tra Trump e Maduro per aprire un nuovo dialogo… - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, telefonata tra Trump e Maduro. Media: forze Usa colpirono i sopravvissuti al raid contro una nave di narcos. “L'ordine era di uccidere tutti” - Il presidente statunitense e il suo omologo venezuelano avrebbero discusso la scorsa settimana la possibilità di un incontro. Scrive quotidiano.net

Venezuela, gli Usa accusano Maduro: "A capo di un cartello della droga". Ma Trump non attaccherà subito: ecco perché - Gli Stati Uniti accusano il presidente venezuelano Nicolas Maduro di essere a capo di un presunto cartello della droga venezuelano, il "Cartel de los Soles" che Washington ha designato come organizzaz ... Riporta affaritaliani.it

Venezuela: fonti stampa, Trump ha parlato con Maduro, discusso un possibile incontro - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio telefonico con il suo omologo del ... Riporta agenzianova.com