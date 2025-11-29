Venezuela lunghe code e negozi presi d' assalto per il Black Friday

Lunghe code e negozi presi d’assalto a Caracas, capitale del Venezuela, in occasione del Black Friday. In molti ne hanno approfittato per fare acquisti in vista del Natale, a prezzi contenuti. Nel Paese sudamericano la povertà è molto diffusa nonostante un momento positivo per l’economia che ha registrato decisi aumenti del Pil negli ultimi trimestri. I residenti però sottolineano come gli affari migliori li abbiano fatti i negozi più economici mentre centri commerciali e negozi con articoli più costosi siano stati disertati nonostante gli sconti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

