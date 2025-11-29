Venezuela avvertimento di Trump | Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso

Webmagazine24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lo spazio aereo sul Venezuela "sia considerato interamente chiuso". E' l'avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

venezuela avvertimento trump spazioVenezuela, l'ordine di Trump: 'Spazio aereo sia considerato interamente chiuso' - E' l'avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo ... Come scrive affaritaliani.it

venezuela avvertimento trump spazioVenezuela, Trump: "Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso" - È l'avvertimento lanciato dal presidente Usa con un post: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra ... Da tg24.sky.it

venezuela avvertimento trump spazioVenezuela: Trump dichiara chiuso lo spazio aereo - Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Avvertimento Trump Spazio