Velivolo dell' Aeronautica militare soccorre 64enne e la trasferisce a Palermo

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025

Aereo dell'Aeronautica militare soccorre una sessantaquattrenne lampedusana che aveva bisogno di urgenti cure mediche. Come sempre accade per questo genere di attività, il volo è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

