Vela Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoil

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi al Circolo velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno visto in acqua 141 atleti provenienti da 36 Paesi. L’ultimo giorno del Campionato ha regalato un mix perfetto di tensione e successo, con la Medal Series che si è svolta sotto un cielo nuvoloso che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

