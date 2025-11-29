Vela Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoil
Si sono conclusi al Circolo velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno visto in acqua 141 atleti provenienti da 36 Paesi. L’ultimo giorno del Campionato ha regalato un mix perfetto di tensione e successo, con la Medal Series che si è svolta sotto un cielo nuvoloso che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
