Vela | il Team Italy in top 3 dopo la prima giornata di regate al Sail GP Buona la prima per Robertson

Arrivano ottime notizie da Abu Dhabi, città che sta ospitando in questo weekend l’ultimo appuntamento del circuito velistico SailGP. Al termine della prima giornata di competizioni infatti il Team Italy si è posizionato al terzo posto nella classifica provvisoria, rendendosi protagonista di quattro ottime regate. Nello specifico il’equipaggio da questo evento guidato da Phil Robertson (il quale ha preso il posto di Ruggero Tita) ha centrato l’ottavo posto nel segmento inaugurale, per poi salire di colpi nel secondo, dove si è accomodato in quarta posizione, trovando poi la terza piazza nella penultima prova e la settima nell’ultima totalizzando così 22 punti, uno in più della Svizzera di Sébastien Schneiter, quarta con 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: il Team Italy in top 3 dopo la prima giornata di regate al Sail GP. Buona la prima per Robertson

News recenti che potrebbero piacerti

FUORI ORA su @redbull TV: Uncharted, una leggenda della vela che incontra l’Italia per dare vita al Red Bull Italy SailGP Team #ItalySailGp #SailGp #redbull - facebook.com Vai su Facebook

Team Italia SailGp, i nuovi investitori. E ci sono due nomi top - Il Red Bull Italy SailGP Team è stato ufficialmente acquistato da un consorzio di investitori e leader del settore sportivo, tra cui la star di Hollywood Anne Hathaway e l'attrice italiana Miriam ... corrieredellosport.it scrive

Nasce Red Bull Italy SailGP, il primo team a guida femminile. Spithill: "Svolta per l'Italia" - Arriva nuova energia per SailGP Italia, il team che rappresenta il nostro Paese nel SailGP, il circuito più competitivo della vela internazionale. Da gazzetta.it

Vela, il Team Red Bull Italy SailGP in crescendo nella tappa di Los Angeles - Il Red Bull Italy SailGP Team, guidato dal campione olimpico Ruggero Tita, ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento nel Rolex Los Angeles Sail Grand Prix, quarta tappa del ... Riporta sportmediaset.mediaset.it