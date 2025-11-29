Vedo un certo sentimento antiscientifico in chi difende stili di vita naturalisti | niente di più sbagliato
Sono stata abbastanza impressionata, questi giorni, dal numero enorme di commenti e post sul caso dei “bambini nel bosco”. Caso strumentalizzato dal centro-destra, con un effetto anche paradossale, visto che gli ideali e le pratiche di questa famiglia – dai pannelli solari all’ home schooling – è lontanissimo da quanto la nostra destra propone. Avevo scritto qui prima che scoppiasse il caso che questa famiglia viveva secondo i principi della decrescita felice. E che quindi quello che verso di loro mi sembrava, in quel momento un accanimento dei servizi sociali rispecchiava esattamente il nostro terrore verso la decrescita e uno stile di vita ecologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
