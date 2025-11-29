Varese 48enne cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico | arrestato

È accaduto nei dintorni di Luino (Varese), lo scorso 25 Novembre, proprio durante la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Varese, 48enne cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico: arrestato

