Varese 48enne cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico | arrestato

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto nei dintorni di Luino (Varese), lo scorso 25 Novembre, proprio durante la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

varese 48enne cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico arrestato

© Ildifforme.it - Varese, 48enne cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico: arrestato

Scopri altri approfondimenti

varese 48enne cerca strangolareCerca di strangolare la moglie nel giorno contro la violenza sulle donne: arrestato. Non era nemmeno la prima volta - Luino, un 48enne di origini cingalesi è stato arrestato e portato dietro le sbarre. Da msn.com

Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino vicino Varese, nel 2019 l’aveva già aggredita - Luino (Varese), 48enne tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo averla picchiata: arrestato grazie alla chiamata dei vicini, allarmati per le urla ... Riporta virgilio.it

varese 48enne cerca strangolareTenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico, arrestato - Un 48enne di origini cingalesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, in provincia di Varese, con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in f ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Varese 48enne Cerca Strangolare