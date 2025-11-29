Vandalismi alla sede regionale della Lega | La democrazia si difende con il confronto non con la violenza

Udinetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandalismi alla sede regionale della Lega, in via Aquileia (inaugurata lo scorso settembre), nella notte. Una scritta, fatta con vernice rossa, ha coperto Alberto da Giussano, simbolo del partito. “L’atto vandalico è l’ennesimo gesto vile compiuto da chi non ha il coraggio delle proprie idee. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

