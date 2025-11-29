Valditara rilancia la filiera 4+2 | Cercano 400 tecnici a Caivano non si trovano Le scuole devono formare per il lavoro che c’è

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito la centralità della riforma 4+2 durante il convegno sulla filiera formativa tecnologico-professionale a Job&Orienta di Verona. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

RIASSUNTO DELLE PUTTANATE DELLA SETTIMANA 1 - Sbloccata la carta del docente ma solo per le somme dello scorso anno e non per tutti. 2 - Valditara rilancia i diplomi di 4 anni, ideali per gli studenti che non riescono ad imparare molto in 5 anni. 3 - Al - facebook.com Vai su Facebook

Nuova filiera 4+2: opportunità per studenti e imprese - La riforma 4+2 mira a potenziare la formazione tecnica e professionale, rispondendo alle esigenze delle imprese. italiaoggi.it scrive

Valditara, con modello 4+2 rafforziamo legame scuola lavoro - "La riforma del modello 4+2 è un passaggio fondamentale per rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro" Lo ha dichiarato nel suo videointervento all'evento promosso da Assolavoro ... Scrive ansa.it