Val d’Aveto trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola Si era candidato a sindaco di Borzonasca
Trovato senza vita vicino al passo della Forcella il corpo di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco di Borzonasca. Proseguono le ricerche di Enrico Scarsi: anche lui era disperso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
