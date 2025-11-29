Val d’Aveto trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola Si era candidato a sindaco di Borzonasca

Ilsecoloxix.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato senza vita vicino al passo della Forcella il corpo di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco di Borzonasca. Proseguono le ricerche di Enrico Scarsi: anche lui era disperso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

val d8217aveto trovato senza vita il corpo di giannetto mortola si era candidato a sindaco di borzonasca

© Ilsecoloxix.it - Val d’Aveto, trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola. Si era candidato a sindaco di Borzonasca

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Val D8217aveto Trovato Senza