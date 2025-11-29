Val d’Aveto trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola Ex candidato sindaco di Borzonasca era disperso da venerdì
Trovato senza vita vicino al passo della Forcella il corpo di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco di Borzonasca. Proseguono le ricerche di Enrico Scarsi: anche lui era disperso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
