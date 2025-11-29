Uscito il concept album modernista del collettivo Tofugate

Come può essere definito il Progetto Tofugate: un concept album modernista con vetrina sul presente? Una tragicommedia poeticomusicale su base elettronica a basso voltaggio? Un eloquio digitale low fi? Le risposte sono molteplici ed ognuno potrà trarre le conclusioni che predilige dall'ascolto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

