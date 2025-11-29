Uscite videogioco dicembre 2025 metroid prime 4 octopath traveler 0 e altre
Il mese di dicembre si avvicina rapidamente, portando con sé numerose uscite di videogiochi attese e alcuni titoli di grande rilievo che chiudono l’anno nel settore videoludico. Tra le novità più attese spicca il lancio di Metroid Prime 4: Beyond, un titolo che rappresenta un importante momento di attesa per gli appassionati della serie, ma non sono da meno le altre produzioni, che spaziano da big AAA a interessanti proposte indie. L’articolo analizza le principali uscite previste nel mese e le caratteristiche più salienti di ciascuna, offrendo una panoramica completa per orientarsi nel ricco panorama di dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Uscite videogiochi dicembre 2025: tutti i titoli per chiudere l’anno in bellezza - In poche settimane si concentrano uscite capaci di soddisfare praticamente ogni ... Si legge su gamerbrain.net
Uscite Videogiochi Dicembre 2025: Concludere l’anno in bellezza - Dicembre 2025 è uno dei mesi più ricchi dell’anno, con un’ondata di titoli attesi, ritorni di saghe storiche e release pensate per sfruttare al massimo Nintendo Switch 2. Come scrive techgaming.it
HORSES: il nuovo videogioco horror di Santa Ragione arriva il 2 dicembre, nonostante il ban di Steam - HORSES, il nuovo videogioco horror di Santa Ragione, uscirà il 2 dicembre. Segnala vgmag.it