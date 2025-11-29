Usa | Umerov guiderà i negoziati per Kiev

21.40 Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff riceveranno domani in Florida una delegazione ucraina guidata dal nuovo capo negoziatore Rustem Umerov per parlare del piano americano per la fine della guerra. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione di Washington, dopo che già il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva anticipato la notizia della missione. All'incontro parteciperà anche Jared Kushner, genero del presidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it