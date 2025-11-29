Usa Trump cancella 92% ordini esecutivi Biden | Non li ha firmati lui poi sogna terzo mandato | Nel 2028 datemi il sì ma è incostituzionale

Donald Trump ha pubblicato un post in cui dichiara la cancellazione del 92% degli ordini esecutivi firmati durante l’amministrazione Biden, sostenendo che non sarebbero stati sottoscritti da Biden in persona ma tramite autopen, lo strumento utilizzato per replicare automaticamente la firma del presi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump cancella 92% ordini esecutivi Biden: “Non li ha firmati lui”, poi sogna terzo mandato: “Nel 2028 datemi il sì”, ma è incostituzionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna #trump #29novembre tgcom24.mediaset.it/mondo/donald-t… Vai su X

WS cancella i rialzi iniziali; Bitcoin sotto 87mila;Nvidia chiude in calo dopo conti record; Walmart vola, si trasferisce al Nasdaq; Trump minaccia sei dem con la pena di morte - facebook.com Vai su Facebook

Usa: Trump, tutti gli ordini esecutivi firmati da Biden con autopenna sono cancellati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che tutti gli ordini esecutivi che il suo predecessore Joe Biden ha ... Riporta agenzianova.com

Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna - Donald Trump avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per parlare della crisi in atto tra Usa e Venezuela. Secondo msn.com

Trump cancella molti dazi alimentari per tenere i prezzi bassi: cosa cambia dopo la marcia indietro - Tra i motivi ufficiali c’è il fatto che gli Usa sono costretti a importare questi alimenti perché ... Riporta fanpage.it