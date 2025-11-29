Usa Trump cancella 92% ordini esecutivi Biden | Non li ha firmati lui poi sogna terzo mandato | Nel 2028 datemi il sì ma è incostituzionale

Ilgiornaleditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha pubblicato un post in cui dichiara la cancellazione del 92% degli ordini esecutivi firmati durante l’amministrazione Biden, sostenendo che non sarebbero stati sottoscritti da Biden in persona ma tramite autopen, lo strumento utilizzato per replicare automaticamente la firma del presi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa trump cancella 92 ordini esecutivi biden non li ha firmati lui poi sogna terzo mandato nel 2028 datemi il s236 ma 232 incostituzionale

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump cancella 92% ordini esecutivi Biden: “Non li ha firmati lui”, poi sogna terzo mandato: “Nel 2028 datemi il sì”, ma è incostituzionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Usa: Trump, tutti gli ordini esecutivi firmati da Biden con autopenna sono cancellati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che tutti gli ordini esecutivi che il suo predecessore Joe Biden ha ... Riporta agenzianova.com

Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna - Donald Trump avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per parlare della crisi in atto tra Usa e Venezuela. Secondo msn.com

usa trump cancella 92Trump cancella molti dazi alimentari per tenere i prezzi bassi: cosa cambia dopo la marcia indietro - Tra i motivi ufficiali c’è il fatto che gli Usa sono costretti a importare questi alimenti perché ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Trump Cancella 92