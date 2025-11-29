Uomo e donna trovati morti in una casa a Città della Pieve vicino Perugia si sospetta femminicidio-suicidio

Città della Pieve, un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa: ipotesi femminicidio-suicidio al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

