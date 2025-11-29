Uomini e Donne triangolo acceso tra Flavio Nicole e Martina

Sul trono classico di Uomini e Donne guida Flavio Ubirti. È un ex tentatore di Temptation Island e fa il modello. Ha 24 anni, viene da Figline Valdarno e ha lasciato il calcio. In studio racconta di sognare una storia seria e una famiglia. Accanto a lui ci sono Nicole Belloni e Martina Cardamone. Con Nicole vive un percorso lungo, pieno di emozioni contrastanti. Con Martina, invece, esplode una forte chimica durante un'esterna romantica alla Fontana di Trevi. Il tronista Flavio Ubirti è originario di Figline Valdarno, vicino Firenze.

