Uomini e Donne scintille tra Ciro Solimeno e Ale in esterna

Il percorso da tronista di Ciro Solimeno inizia subito con scintille. Sul trono siede un ragazzo campano, cresciuto tra Pompei e Torre Annunziata. Accanto a lui, in esterna, c’è Ale, cioè Alessia Antonetti. I due si ritrovano su una pista di atletica, tra corsette e risate. In studio si parla già di forte intesa e di sguardi complici. Durante l’esterna emerge che frequentano la stessa palestra, dove si erano notati di sfuggita. Fuori dalle telecamere circolano anche segnalazioni e rumor sul loro rapporto. Tutto questo rende il trono di Uomini e Donne uno dei più osservati. Scopri quando parte il trono di Ciro Solimeno Chi è Ciro Solimeno, il nuovo tronista campano. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, scintille tra Ciro Solimeno e Ale in esterna

Leggi anche questi approfondimenti

Tutti gli uomini e le donne del presidente: Decaro debutta da governatore e accelera sulla nuova giunta. Il ruolo della Capitanata - facebook.com Vai su Facebook

La mia profonda gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze armate italiane, a chi ha servito con onore la Patria e a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, in Italia e nelle missioni internazionali. Il #4novembre è un momento di memoria e iden Vai su X

Uomini e Donne: Ciro conosce le prime corteggiatrici, Sara bacia Marco ma fa scendere nuovi ragazzi - Nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 27 novembre, Ciro alle prese con le prime corteggiatrici, Gloria fa arrabbiare Stefano e Cinzia e Rocco sono pronti a vivere la loro storia lontano dal progr ... Da msn.com

Uomini e Donne Anticipazioni: baci, scontri e colpi di scena tra Trono Over e Trono Classico - Nella giornata di ieri pomeriggio si è registrata una nuova e movimentata puntata di Uomini e Donne, e come sempre ... Riporta tuttosulgossip.it

Alessia Antonetti, chi è la corteggiatrice di Ciro a Uomini e Donne/ È la ex di Raul Dumitras? Lei chiarisce - Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, fa chiarezza sui rumors sul presunto flirt con Raul Dumitras. Secondo ilsussidiario.net