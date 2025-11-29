Un’ora da incubo nella macelleria islamica

Giornalista di «Fuori dal coro», sequestrata in Francia nel ghetto musulmano di Roubaix. Sequestrata in una macelleria da un gruppo di musulmani. Minacciata, irrisa, costretta a chiedere scusa senza una colpa. È durato più di un’ora l’incubo di Costanza Tosi, giornalista e inviata per la trasmissione Fuori dal coro, a Roubaix, in Francia, una città dove il credo islamico ha ormai sostituito la cultura occidentale. 🔗 Leggi su Laverita.info

