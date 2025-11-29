Giornalista di «Fuori dal coro», sequestrata in Francia nel ghetto musulmano di Roubaix. Sequestrata in una macelleria da un gruppo di musulmani. Minacciata, irrisa, costretta a chiedere scusa senza una colpa. È durato più di un’ora l’incubo di Costanza Tosi, giornalista e inviata per la trasmissione Fuori dal coro, a Roubaix, in Francia, una città dove il credo islamico ha ormai sostituito la cultura occidentale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Un’ora da incubo nella macelleria islamica»