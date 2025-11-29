Università Mediterranea tutto pronto per l' open day | tanti eventi e l' accensione dell' albero di Natale
L’università Mediterranea di Reggio Calabria è pronta ad accogliere studenti, famiglie e docenti delle scuole superiori per il tradizionale Open Day, una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo reggino.L’evento, che si svolgerà giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel confronto organizzato a Reggio Calabria, Webuild e Università Mediterranea evidenziano il... #infrastrutture #PontesulloStretto #SviluppoSud - facebook.com Vai su Facebook