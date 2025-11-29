Università di Pisa e Pala Todisco insieme per la valorizzazione del territorio

Pisatoday.it | 29 nov 2025

Firmato un accordo quadro tra l'Università di Pisa e Pala Todisco srl per promuovere iniziative nei campi della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio. Il protocollo è stato siglato il 28 novembre al Pala Todisco a San Giuliano Terme dal rettore Riccardo Zucchi e Donato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

