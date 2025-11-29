Uniti nel Cuore | torna il Gala di Natale e solidarietà promosso dai giovani imprenditori

La tredicesima edizione del Gala di Natale e di beneficenza “Uniti nel Cuore” si svolgerà martedì 2 dicembre 2025 (ore 20) presso La Santissima, Vico Trinità delle Monache 1 – 80134 Napoli. Il Gala è promosso dal Comitato “Uniti nel Cuore” composto dai Giovani di: Unione Industriali Napoli, Confapi Napoli, Giovani Acen, Ugdcec Napoli, Aiga Napoli soci fondatori del Comitato e Agcdl Napoli. Nel corso della serata è prevista la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni locali. Quest’anno il Comitato Uniti nel Cuore, ha deciso di continuare a restare al fianco di giovani nelle zone più fragili della nostra città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it