Ritorno amaro per le Zebre Parma nell’United Rugby Championship, dopo la pausa internazionale, e al Lanfranchi si impongono meritatamente i gallesi di Cardiff. Match fin da subito gestito dagli ospiti, che hanno giocato meglio, messo in difficoltà gli emiliani e, alla fine, si sono imposti senza problemi. Avvio di marca gallese, nonostante la prima chance sia delle Zebre con Farias che non trova i pali dalla piazzola al 4’, con Cardiff che nei primi minuti mette in forte difficoltà le Zebre Parma, obbliga i padroni di casa a diversi falli, ma alla fine un errore dei gallesi evita il peggio per gli emiliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma non superano lo scoglio Cardiff