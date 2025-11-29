United Rugby Championship | le Zebre con Cardiff per l’esame di maturità
È un inizio che profuma di cambiamento profondo, quello delle Zebre. Mai la franchigia parmigiana aveva viaggiato così bene nelle prime settimane: due vittorie immediate, un non scontato punto di bonus strappato sul campo del Leinster e una prestazione incoraggiante contro gli Stormers capolisti. Solo la trasferta con gli Ospreys – un 24-0 che lascia l’amaro in bocca – ha mostrato il volto meno brillante di una squadra che, però, ha dimostrato di aver messo radici solide. Brunello ha dato identità, ritmo e fiducia: per questo oggi le Zebre si presentano al nono posto con piena consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Le Zebre Parma tornano a giocare allo stadio Lanfranchi, domani, nella sesta giornata del BKT United Rugby Championship (URC). Di fronte troveranno i gallesi del Cardiff, con kick-off alle ore 14. Tutte le informazioni su convocati ed infortuni sul nostro sito ? - facebook.com Vai su Facebook
I Leoni affrontano il Round 6 dello United Rugby Championship con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze internazionali ift.tt/v52RQl3 Vai su X
URC: 50ª presenza con le Zebre per Hasa. Il XV gialloblù anti Cardiff - Le Zebre Parma tornano a giocare allo stadio Lanfranchi, domani, nella sesta giornata del BKT United Rugby Championship (URC). Segnala sportparma.com
Tre giorni di rugby su Sky: United Championship, Quilter Nations Series e Top 14 - Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Come scrive sport.sky.it
Zebre: la sfida al Cardiff in una giornata piena di iniziative - Tutto pronto a Parma per la ripartenza del BKT United Rugby Championship, con il sesto round di sabato 29 novembre, che vedrà le Zebre allo stadio Lanfranchi nella sfida contro i gallesi del Cardiff, ... Scrive sportparma.com