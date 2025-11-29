United Rugby Championship | le Zebre con Cardiff per l’esame di maturità

29 nov 2025

È un inizio che profuma di cambiamento profondo, quello delle Zebre. Mai la franchigia parmigiana aveva viaggiato così bene nelle prime settimane: due vittorie immediate, un non scontato punto di bonus strappato sul campo del Leinster e una prestazione incoraggiante contro gli Stormers capolisti. Solo la trasferta con gli Ospreys – un 24-0 che lascia l’amaro in bocca – ha mostrato il volto meno brillante di una squadra che, però, ha dimostrato di aver messo radici solide. Brunello ha dato identità, ritmo e fiducia: per questo oggi le Zebre si presentano al nono posto con piena consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

