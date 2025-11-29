Unità di strada del Comune di Bari sì al nuovo disciplinate | Attiva 7 giorni su 7

Il servizio di Unità di strada del Comune di Bari, che fornisce prestazioni di sostegno sociale, prevenzione e accompagnamento, avrà un nuovo disciplinare con criteri e modalità di gestione potenziati, per garantire un accesso inclusivo e rapido alle prestazioni.L'assessora Vaccarella: “Servizio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si è aperta la strada per un possibile riutilizzo dell'area che possa giovare a livello comunitario, in linea con la vocazione naturalistica della valle Gesso - facebook.com Vai su Facebook

Unità di strada del Comune di Bari, sì al nuovo disciplinate: "Attiva 7 giorni su 7" - Il servizio di Unità di strada del Comune di Bari, che fornisce prestazioni di sostegno sociale, prevenzione e accompagnamento, avrà un nuovo disciplinare con criteri e modalità di gestione potenziati ... Riporta baritoday.it

Comune Bari, 'segnalato veleno per cani in strada, attenzione' - La ripartizione tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari comunica che, "in seguito a segnalazioni di presunti episodi di avvelenamento di cani in alcune zone di Bari, la polizia locale ha ... ansa.it scrive