Un viaggio esilarante e toccante alla scoperta di sé, dove cuore e ragione si sfidano in un duello costante: questo è il cuore pulsante di “Un’inguaribile cervellotica”, il nuovo romanzo di Bakhita Ranieri, archeologa funzionario MIC presso il Parco Archeologico di Scolacium a Roccelletta di Borgia (CZ), scrittrice e guida turistica abilitata dalla Regione Calabria. L’autrice ha presentato il suo lavoro a Lamezia Terme nel marzo del 2025, offrendo ai lettori una storia profonda e attuale. La protagonista del romanzo è Rebecca, una donna di 40 anni che l’autrice descrive come “divertente, imbranata, buffa, vulnerabile, imperfetta”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Un’inguaribile cervellotica” Intervista a Bakhita Ranieri, l’Archeologa che Scrive dell’Anima