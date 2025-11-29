UniBo dice no al corso per gli ufficiali | Masiello Esercito non ammesso all’università
Polemica sull’università e sulle forze armate agli Stati Generali della Ripartenza di Bologna. Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, ha denunciato pubblicamente il rifiuto dell’Università di Bologna a ospitare un corso di laurea in Filosofia per un gruppo selezionato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
#BUBnews #unibo Forse non tutti sapete che... Ogni anno UNIBO apre le porte dei suoi spazi più prestigiosi organizzando una serie di visite guidate GRATUITE alla scoperta delle dimore storiche dell’Ateneo. Sono passeggiate culturali, nelle quali gli affresc - facebook.com Vai su Facebook
Il corso non va e Unibo decide di chiuderlo: ecco quale - Ravenna, 17 febbraio 2025 – A pochi giorni dalla notizia della crescita record del Campus di Ravenna – +12% di immatricolazioni rispetto all’anno precedente – arriva una nota dolente: dall’annata 2025 ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Unibo su Israele: approvata l’interruzione di ogni forma di relazione (ma restano i progetti in corso) - Bologna, 23 settembre 2025 – L’Alma Mater, dopo due anni dall’inizio dell’attacco israeliano ancora in corso sulla Striscia di Gaza, interrompe "ogni formale relazione e collaborazione” con Israele, ... Riporta ilrestodelcarlino.it