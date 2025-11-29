UniBo dice no al corso per gli ufficiali | Masiello Esercito non ammesso all’università

Polemica sull’università e sulle forze armate agli Stati Generali della Ripartenza di Bologna. Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, ha denunciato pubblicamente il rifiuto dell’Università di Bologna a ospitare un corso di laurea in Filosofia per un gruppo selezionato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

