Uni Bologna rifiuta corso per i soldati Crosetto sana la polemica | I professori possono stare tranquilli saranno difesi ugualmente
Scoppia la polemica agli Stati generali della Ripartenza a Bologna, sul rapporto tra accademia e forze armate. La miccia ad aver innescato il tutto è la denuncia del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Carmine Masiello, che ha accusato l’UniBo di aver rifiutato di attivare un corso di laurea in Filosofia per un gruppo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
