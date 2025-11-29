Un' educatrice al servizio di 40 mila bimbi | Anna Maria Di Cicco è la nuova presidente del Fism Emilia Romagna

Forlitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Maria Di Cicco, dirigente scolastica e vicepresidente Fism di Forlì-Cesena, è stata eletta alla presidenza di Fism Emilia Romagna, la federazione che rappresenta oltre 500 scuole dell'infanzia paritarie e circa 40.000 bambini della regione. La nomina segna un passaggio storico per il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Educatrice Servizio 40 Mila