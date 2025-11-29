Una vita in abbonamento

Un tempo era il semplice abbonamento in palestra. La motivazione identica per il 99,9% dei casi: da lunedì si comincia. E allora vai con super offerta, primo mese gratuito, iscrizione di un anno rinnovabile nuovamente a prezzi super vantaggiosi. E poco importa se il venerdì successivo l'entusiasmo era già rotolato via come i pesi su un bilanciere. Restava l'abbonamento e il corrispettivo da pagare. E la palestra ringraziava. Ora il modello, logicamente con sfumature diverse, si è replicato in ogni aspetto della nostra vita. La chiamano «Subscription economy», l'economia degli abbonamenti. Fateci caso: siamo abbonati a ogni tipo di pay-tv, a servizi di mobilità in sharing, a programmi per il lavoro, alle cartucce della stampante, alle cialde per il caffè, alle applicazioni più disparate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

