Il 2025 segna una svolta per RSA e strutture per anziani non autosufficienti: con il Decreto Legislativo 292024 entrano in vigore nuovi criteri nazionali obbligatori per accreditamento e qualità dei servizi, con il ministero della Salute che ha uniformato i criteri per tutte le strutture residenziali e semiresidenziali. Tra le novità figurano la presenza obbligatoria di un medico responsabile, la copertura infermieristica prolungata e la trasparenza sui fondi SSN. Le strutture già operative devono adeguarsi entro marzo 2026, senza finanziamenti dedicati: ogni intervento ricadrà sui bilanci degli enti, e chi non si adatta rischia la perdita dell'accreditamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una nuova assistenza per gli anziani