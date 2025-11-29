Una notte di musica spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina | ecco il programma del Capodanno

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: sarà un Capodanno speciale quello che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026, un appuntamento ormai consolidato e sempre più atteso da tutta la vallata. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Sarsina con il contributo della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Al Museo dell'Ara Pacis, la notte di Musei in Musica 2025 si articola tra linguaggi diversi, dalla danza contemporanea alla musica dal vivo. Accanto alla performance di Marcos Morau e della compagnia La Veronal, l’Auditorium del museo accoglie alle 20.30, 2 - facebook.com Vai su Facebook

Notte Rosa, che spettacolo. Musica e concerti dall’alba - Il Comune, con Ferrara Tua e il Comunale, aderisce anche quest’anno al progetto “La Notte Rosa”, che in tutta la regione prevede l’organizzazione di eventi musicali, teatrali e di valorizzazione del ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fuochi fuorilegge in piena notte e musica alta in barba ai divieti - 08 della notte, sparati senza alcuna autorizzazione da parte del Comune. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Torna la "Notte Bianca". Musica, cultura e comunità nella parte bassa di Colle - Grazie a tutti gli organizzatori, alle associazioni e alle attività commerciali. Si legge su lanazione.it