Una notte di musica spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina | ecco il programma del Capodanno

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: sarà un Capodanno speciale quello che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026, un appuntamento ormai consolidato e sempre più atteso da tutta la vallata. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Sarsina con il contributo della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

