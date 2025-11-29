B eatrice Luzzi è un’artista che ha avuto almeno due vite, o meglio due stagioni di grande popolarità: da ragazza, come attrice di Vivere, e da donna, come dominatrice del Grande Fratello di due stagioni fa. Alla fine non ha vinto ma ha creato una comunità, le Briciole, cui si rivolge – ma certo non soltanto a loro – il suo secondo libro sulla maternità: Una famiglia a due piazze, edito da De Nigris. Donne e madri: 9 libri da non perdere che ne parlano X Leggi anche › Beatrice Luzzi rivela: «Con la soap “Vivere” prendevo 12 milioni di lire al mese» Non una favola zuccherata né un manuale di sopravvivenza per genitori perfetti, ma un racconto schietto e brillante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una guida pratica che ha l’intreccio di un romanzo, e la sincerità di un diario intimo