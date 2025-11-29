Una goccia fredda verso il Mediterraneo Cosa succede sull’Italia

Le condizioni atmosferiche non si stabilizzeranno nemmeno sul breve-medio termine: dopo la doppia ondata di aria fredda che ha lasciato in eredità temperature molto basse e inferiori alle medie, la prossima settimana sull'Italia è previsto l'arrivo di una "goccia fredda" dal Nord Europa con conseguenze per molte regioni. Di cosa si tratta. Esattamente da mercoledì 3 dicembre ecco che da una vasta depressione presente sull'Europa occidentale si staccherà un nucleo, isolato, colmo di aria fredda pronto a entrare sul Mediterraneo originando una fase di maltempo Una "goccia fredda" (o nucleo freddo in quota) " è, in termini semplici, una massa d'aria molto fredda che si isola alle alte quote, staccandosi dal flusso principale delle correnti atmosferiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una "goccia fredda" verso il Mediterraneo. Cosa succede sull’Italia

