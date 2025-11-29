Una ghost bike anche per Ettore Pausini per chiedere più sicurezza sulle strade

A una manciata di giorni dalla morte di Viola Mazzotti, schiacciata in bici da un camion in via dell’Arcoveggio, gli attivisti di Salvaiciclisti Bologna si sono dati appuntamento lungo via degli Stradelli Guelfi, nel luogo in cui il 2 novembre il 78enne Ettore Pausini, titolare di un salone di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

