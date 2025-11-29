Una folla commossa alla mostra in memoria di Monica uccisa dal fidanzato 34 anni fa
Dipinti, fotografie, sculture: le realizzazioni di 47 artisti ad interpretare - tra memoria, dolore e sensibilità - un ideale abbraccio a Monica Valsecchi, uccisa a soli 22 anni dall'ex fidanzato il 12 settembre del 1991. Un omaggio alla memoria, una condanna di ogni forma di violenza contro le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
