Una donna corrispondente alla signora Ann Evans ha fatto check-in sul lato francese dell’isola | colpo di scena sulla turista scomparsa dalla crociera ai Caraibi

Il caso della donna scomparsa durante una crociera ai Caraibi sembra essere arrivato a un punto di svolta. Secondo le indagini sono emersi dei nuovi particolari e pare che Ann Evans sia stata avvistata. La crociera Holland America aveva segnalato, lo scorso 20 novembre, che una sua passeggera era mancato l’appello dei presenti. Dopo che la nave ha attraccato al porto di Philipsburg, sull’isola di Saint Maarten, della donna non c’è stata più nessuna traccia. Il corpo di polizia di Saint Maarten, però, negli ultimi giorni ha ricevuto una segnalazione importante sulla 55enne. “Sono emersi nuovi dettagli sul caso della donna scomparsa durante una crociera Holland America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una donna corrispondente alla signora Ann Evans ha fatto check-in sul lato francese dell’isola”: colpo di scena sulla turista scomparsa dalla crociera ai Caraibi

