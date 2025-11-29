' Una comunità in trasformazione' si parla dei 70 anni del Villaggio Montecatini a Pontelagoscuro raccolti in un libro

Ferraratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno della rassegna 'Righe di Periferia' e in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, giovedì 4 dicembre c’è un appuntamento da non perdere al Circolo Acli di Pontelagoscuro. Viene presentato infatti il volume 'Una comunità in trasformazione, 1954 - 2024. 70 anni del Villaggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it



