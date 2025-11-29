Una bicicletta bianca per Ettore Pausini ucciso da un’auto pirata a Bologna
Bologna, 29 novembre 2025 – Una bicicletta bianca in ricordo di Ettore Pausini. L’uomo, zio della cantante Laura, è stato ucciso a 78 anni, il 2 novembre scorso, da un’auto pirata che lo ha investito mentre era in sella alla sua bici in via degli Stradelli Guelfi a Bologna. Stamattina il gesto simbolico ad opera dell'associazione ' Salva i ciclisti Bologna ’. Insieme al gruppo di ciclisti c’era anche la figlia del 78enne, Sabrina, e gli amici dell’associazione Onconauti, di cui Ettore era diventato socio e promotore dopo essere guarito da un tumore. Ettore Pausini, zio della cantante Laura “Stamattina una grande folla di attivisti, amici e parenti ci ha accompagnati in via degli Stradelli Guelfi per deporre una ‘bici bianca’, nel luogo in cui meno di un mese fa è stato investito e ucciso Ettore Pausini", recita il comunicato dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
