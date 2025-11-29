Le Forze armate israeliane (note ormai internazionalmente come Idf) hanno attaccato con l’artiglieria un’abitazione civile nel sud della Siria, e poi seguito il bombardamento con un blitz terrestre. L’obiettivo dichiarato era catturare miliziani delle Forze al-Fajr. Le al-Fajr sono il braccio armato della Jamaa Islamiya, movimento islamista sunnita presente in Libano e in alcune aree della Siria. Si tratta di una milizia di dimensioni ridotte ma attiva lungo il fronte sud del Libano e nel quadrante siriano vicino al Golan, considerata da Israele una potenziale minaccia transfrontaliera. L’attacco, avvenuto a Beit Jinn, un’area a sud-ovest di Damasco, è stato quello che (almeno stando ai dati, che sono sempre più o meno ufficiali) ha prodotto più vittime tra i vari, continui, attacchi israeliani in Siria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un raid israeliano in Siria mette a nudo i problemi di Trump in Medio Oriente